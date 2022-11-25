Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов России до 3 декабря

Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центра России до 3 декабря.

«Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 3 декабря 2022 года 03:45», — говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

В конце октября Росавиация утвердила список из 308 направлений по программе субсидирования региональных воздушных перевозок на 2023 год, на реализацию программы выделят 9 млрд рублей.

Вместе с этим в августе Росавиация сообщила о перечислении российским авиакомпаниям и аэропортам субсидии в размере 54 млрд рублей.