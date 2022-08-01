Росавиация перечислила авиакомпаниям и аэропортам субсидии на 54 млрд рублей

Росавиация по состоянию на 1 августа перечислила российским авиакомпаниям и аэропортам субсидии в размере 54 млрд рублей.

Об этом сообщает ведомство.

«По поручению руководства страны Росавиацией реализуются четыре программы государственной поддержки с бюджетом более 125,5 млрд рублей. На 1 августа 2022 года Росавиация перечислила организациям воздушного транспорта субсидии в размере 54 млрд рублей», — говорится в заявлении.

Ранее правительство России выделит из резервного фонда 6,9 млрд рублей на восстановление не менее семи самолётов.