Кабмин выделит почти 7 млрд рублей на восстановление самолётов

Правительство России выделит из резервного фонда 6,9 млрд рублей на восстановление не менее семи самолётов.

Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить в 2022 году Минпромторгу России... на доработку и восстановление лётной годности воздушных судов бюджетные ассигнования в размере 6 923 700 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду восстановление в 2022—2023 годах не менее семи воздушных судов», — говорится в документе.

В мае российское правительство выделило Росавиации средства на возмещение операционных расходов в условиях внешнего санкционного воздействия.