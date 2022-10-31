Росавиация утвердила список субсидируемых региональных маршрутов на 2023 год

Росавиация утвердила список из 308 направлений по программе субсидирования региональных воздушных перевозок на 2023 год, на реализацию программы выделят 9 млрд рублей.

«Федеральным агентством воздушного транспорта утверждён перечень субсидируемых в 2023 году маршрутов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 января следующего года 17 авиакомпаний приступят к реализации программы, всего будет реализовано более 4 млн билетов по специальному тарифу.

В августе Росавиация сообщила о перечислении российским авиакомпаниям и аэропортам субсидии в размере 54 млрд рублей.