Росавиация утвердила список субсидируемых региональных маршрутов на 2023 год
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«Федеральным агентством воздушного транспорта утверждён перечень субсидируемых в 2023 году маршрутов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 1 января следующего года 17 авиакомпаний приступят к реализации программы, всего будет реализовано более 4 млн билетов по специальному тарифу.
В августе Росавиация сообщила о перечислении российским авиакомпаниям и аэропортам субсидии в размере 54 млрд рублей.