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Росавиация утвердила список субсидируемых региональных маршрутов на 2023 год

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Росавиация утвердила список из 308 направлений по программе субсидирования региональных воздушных перевозок на 2023 год, на реализацию программы выделят 9 млрд рублей.
Росавиация утвердила список субсидируемых региональных маршрутов на 2023 год
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  • © da-kuk

«Федеральным агентством воздушного транспорта утверждён перечень субсидируемых в 2023 году маршрутов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 января следующего года 17 авиакомпаний приступят к реализации программы, всего будет реализовано более 4 млн билетов по специальному тарифу.

В августе Росавиация сообщила о перечислении российским авиакомпаниям и аэропортам субсидии в размере 54 млрд рублей.

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