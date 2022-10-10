Володин призвал говорить больше о прибывающих в Россию людях, а не об уехавших

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал помогать людям, которые прибыли в Россию и воссоединились с ней, — это жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

По мнению Володина, покинувшие Россию граждане в будущем «будут сожалеть».

«Осознание ошибки по возвращению в Россию обязательно придёт, но будет поздно», — написал он в Telegram.

По его словам, правильно больше внимания уделить тем, кто приехал Россию.

«Они восемь лет находились под обстрелами, их преследовал киевский режим за желание говорить на русском языке, за отношение к родной истории, своей вере. Пройдя через испытания, они свой выбор сделали. Об этих людях надо говорить, помогать, создавать условия для жизни. Они в сложные для страны моменты не убегут, не предадут, а будут с Россией», — сказал председатель Госдумы.

4 октября министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что в страну с 21 сентября въехали около 200 тыс. граждан России.

В МВД Грузии сообщили о сокращении числа желающих пересечь границу граждан России.

Минобороны России сообщило, что не планирует в рамках частичной мобилизации просить Казахстан, Грузию и другие государства о принудительном возвращении находящихся в этих странах россиян.