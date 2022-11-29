Rheinische Post: Зеленский предпринял попытку устранить Кличко в борьбе за власть

Украинский президент Владимир Зеленский предпринял попытку устранить политического оппонента мэра Киева Виталия Кличко на фоне проблем с электроэнергией в столице. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Rheinische Post.

В материале выражено мнение, что с целью снижения рейтинга Кличко Зеленский публично «отчитал киевскую городскую администрацию» за то, что её представители «плохо оборудовали пункты обогрева».

«С начала военной операции России на Украине в Киеве действовало негласное перемирие... Однако теперь этот консенсус отменён президентом Владимиром Зеленским», — сказано в материале.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «пункты несокрушимости» в некоторых украинских городах организованы некачественно.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил частичной эвакуации жителей города в приграничные районы в случае проблем с электричеством.

Компания «Укрэнерго» назвала ситуацию в сфере энергетики в ряде украинских областей близкой к катастрофической.