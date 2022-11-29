Guardian: Украина не переживёт зиму без помощи Запада из-за проблем с энергообеспечением

Обозреватель Guardian Саймон Шлегель выразил мнение, что Украина не сможет пережить эту зиму без помощи со стороны Запада.

В материале говорится, что у украинских поставщиков энергии заканчивается оборудование для быстрого восстановления электростанций, из-за чего перебои в работе становятся всё более продолжительными.

«Они нуждаются в запасных частях, строительных материалах и в материально-технической помощи для эффективного планирования отключений электроэнергии», — пишет Шлегель.

Также отмечается, что украинские военные столкнулись с нехваткой обмундирования для холодной погоды.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не исключает частичной эвакуации жителей города в приграничные районы в случае проблем с электричеством.

Украинский государственный энерготрейдер «ЭКУ» в качестве теста импортировал из Румынии электроэнергию мощностью 1 МВт в течение двух часов.