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Украина в тестовом режиме провела импорт электроэнергии из Румынии

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Украинский государственный энерготрейдер «ЭКУ» в качестве теста импортировал из Румынии электроэнергию мощностью 1 МВт в течение двух часов, сообщила пресс-служба компании.
Украина в тестовом режиме провела импорт электроэнергии из Румынии
  • РИА Новости

«Государственный энерготрейдер АО «Энергетическая компания Украины» (АО «ЭКУ») 27 ноября 2022 года в тестовом режиме импортировал некоммерческие объёмы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов (в 9:00 и 14:00)», — сообщила компания.

Право импортировать электроэнергию компания приобрела на аукционе НЭК «Укрэнерго».

Как уточняется, такой импорт может стать «дополнительным инвентарём стабилизации энергосистемы Украины».

28 ноября по всей Украине начались аварийные отключения электроэнергии, это происходит из-за стремительного увеличения дефицита мощности.

23 ноября армия России нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В результате была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники.

Как отмечал российский постпред при ООН Василий Небензя, Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки Киеву западного оружия и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией.

Одной из целей СВО является подрыв боеспособности украинской армии, эта задача будет решаться военными методами, добавил он.

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