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В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о якобы планах России покинуть ЗАЭС

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что существуют признаки намерения России оставить Энергодар и ЗАЭС.
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о якобы планах России покинуть ЗАЭС
  • РИА Новости

«Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать данные заявления.

Ранее в администрации Энергодара отметили, что Запорожская АЭС остаётся под контролем России.

В конце ноября в «Росатоме» проинформировали о начале работ по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС для создания резервного источника энергоснабжения Запорожской АЭС.

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв также заявил, что риск аварии на Запорожской АЭС будет возрастать, если не обеспечить альтернативное снабжение станции электроэнергией на фоне разрушений ЛЭП.

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