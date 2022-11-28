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Политолог охарактеризовал Украину как инструмент дестабилизации ситуации вокруг России

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Полина Полетаева
Политолог Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал слова экс-главы ВДВ Украины генерал-лейтенанта Михаила Забродского о том, что Киев готовился к «возвращению» Крыма в 2023 году.
Политолог охарактеризовал Украину как инструмент дестабилизации ситуации вокруг России
  • РИА Новости

Как пояснил аналитик, та риторика, которая звучала со стороны киевских властей на протяжении восьми лет относительно «возвращения» Крыма военным путём, судя по всему, действительно готовилась к воплощению в жизнь.

«Киевский режим не зря на протяжении восьми лет развивал одну составляющую своего государства — милитаризацию страны. Накачка Украины вооружениями началась не в 2022 году», — напомнил политолог.

По его мнению, сегодняшнюю Украину можно охарактеризовать как инструмент, необходимый для того, чтобы Россия имела рядом со своей ключевой приграничной территорией «чёрную дыру», которая, как подчеркнул Ганжара, выступает «исключительно фактором дестабилизации».

Ранее журнал The Economist со ссылкой на Забродского сообщил, что украинские власти готовились провести «возвращение» Крыма в 2023 году. 

Он не назвал сроков начала военных действий и сообщил, что «сначала нужно выиграть много сражений».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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