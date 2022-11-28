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Economist: попытка Украины вернуть под контроль Крым может привести к расколу с Западом

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Попытка Украины вернуть под свой контроль Крым может привести к расколу с Западом, говорится в материале издания The Economist.

«Попытка вернуть Крым под власть Украины стала бы дорогим военным мероприятием — и привела бы к расколу с союзниками, которых он не может позволить себе оттолкнуть», — говорится в материале.

Отмечается, что заявлениями относительно перспектив возвращения Крыма под контроль Киева украинский лидер Владимир Зеленский «возможно, загоняет себя в угол».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские войска будут пытаться наступать на Крым.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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