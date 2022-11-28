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Экс-глава ВДВ Украины рассказал, что Киев готовился к «возвращению» Крыма в 2023 году

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Украинские власти готовились провести «возвращение» Крыма в 2023 году. Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на бывшего командующего воздушно-десантными войсками Украины генерал-лейтенанта Михаила Забродского.
Экс-глава ВДВ Украины рассказал, что Киев готовился к «возвращению» Крыма в 2023 году
  • Gettyimages.ru

По данным издания, генерал остаётся близким к планированию украинских военных действий.

Забродский утверждает, что «операция по возвращению Крыма не только возможна, но и готовилась к 2023 году».

Он не назвал сроков начала военных действий и сообщил, что «сначала нужно выиграть много сражений».

Также журнал пишет, что попытка Украины вернуть под свой контроль Крым может привести к расколу с Западом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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