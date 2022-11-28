Экс-глава ВДВ Украины рассказал, что Киев готовился к «возвращению» Крыма в 2023 году
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По данным издания, генерал остаётся близким к планированию украинских военных действий.
Забродский утверждает, что «операция по возвращению Крыма не только возможна, но и готовилась к 2023 году».
Он не назвал сроков начала военных действий и сообщил, что «сначала нужно выиграть много сражений».
Также журнал пишет, что попытка Украины вернуть под свой контроль Крым может привести к расколу с Западом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.