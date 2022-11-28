«Молдовагаз» оплатил «Газпрому» осевший на Украине газ

Компания «Молдовагаз» оплатила «Газпрому» осевший на Украине газ.

«Компания «Молдовагаз» устранила нарушение по оплате «Газпрому» текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в «Газпроме» получены», — сообщила российская компания.

Отмечается, что «Газпром» принял решение не снижать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию.

Ранее «Газпром» сообщил, что зафиксировал оседание на Украине газа, предназначенного для поставок по контракту с «Молдовагазом».

В сообщении российской компании говорилось, что при сохранении транзитного дисбаланса через Украину для Молдавии «Газпром» с понедельника, 28 ноября, может начать сокращать поставки через украинскую территорию.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что те объёмы газа, которые остаются на территории Украины, являются молдавскими резервами.