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«Молдовагаз» оплатил «Газпрому» осевший на Украине газ

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Компания «Молдовагаз» оплатила «Газпрому» осевший на Украине газ.
«Молдовагаз» оплатил «Газпрому» осевший на Украине газ
  • РИА Новости

«Компания «Молдовагаз» устранила нарушение по оплате «Газпрому» текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в «Газпроме» получены», — сообщила российская компания.

Отмечается, что «Газпром» принял решение не снижать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию.

Ранее «Газпром» сообщил, что зафиксировал оседание на Украине газа, предназначенного для поставок по контракту с «Молдовагазом». 

В сообщении российской компании говорилось, что при сохранении транзитного дисбаланса через Украину для Молдавии «Газпром» с понедельника, 28 ноября, может начать сокращать поставки через украинскую территорию.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что те объёмы газа, которые остаются на территории Украины, являются молдавскими резервами.

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