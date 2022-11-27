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Лукашенко: в момент инцидента с ракетой в Польше в воздухе не было российских снарядов

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В момент падения ракеты вблизи от украинско-польской границы в воздухе не было российских снарядов. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко: в момент инцидента с ракетой в Польше в воздухе не было российских снарядов
  • РИА Новости

«В этот момент, во время этой стрельбы С-300, в воздухе в эти минуты ничего российского не летало. Это же у наших границ», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

У белорусских военных, добавил Лукашенко, есть возможности, чтобы видеть всё, что происходит в небе над Украиной.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время есть высокая вероятность, отметил он, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

В свою очередь, в МИД России выразили уверенность, что беспристрастное расследование инцидента с падением ракеты в Польше разоблачит провокацию.

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