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Глава МИД Украины Кулеба заявил, что упавшая в Польше ракета не была украинской

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева есть информация о том, что упавшая на территории Польши ракета не была украинской.
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что упавшая в Польше ракета не была украинской
  • globallookpress.com
  • © Lev Radin/Keystone Press Agency

«Мы слышали политическую риторику о том, что это была украинская зенитная ракета, но мы не видели доказательств», — приводит РИА Новости его слова в интервью французской газете Parisien.

Кулеба добавил, что у военных Украины есть информация, которая подтверждает, что эта ракета была не украинской.

«Мы готовы к взаимному обмену нашими элементами. После этой совместной деятельности мы придём к общим выводам и мы примем их, какими бы они ни были», — подчеркнул он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время есть высокая вероятность, отметил он, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

В свою очередь, в МИД России выразили уверенность, что беспристрастное расследование инцидента с падением ракеты в Польше разоблачит провокацию.

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