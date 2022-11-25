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Глава МИД Украины Кулеба заявил, что в Киеве не против переговоров с Россией

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что в Киеве не против переговоров с Россией.
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что в Киеве не против переговоров с Россией
  • globallookpress.com
  • © Kay Nietfeld/dpa

«Украина не против переговоров. Владимир Зеленский на саммите G20 говорил о «мире во всём мире» и выразил волю к его достижению», — цитирует его РИА Новости.

Так украинский дипломат ответил на вопрос о том, являются ли переговоры, на которых настаивает президент Франции Эммануэль Макрон, темой бесед между Киевом и Парижем.

По словам Кулебы, чтобы диалог состоялся, Россия «должна перестать путать переговоры и ультиматум».

21 ноября Макрон сообщил, что провёл срочный телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Французский лидер выразил надежду, что Киев вернётся за стол переговоров с Москвой. По его словам, в урегулировании могут принять участие международное сообщество, пять постоянных членов Совбеза ООН и страны Европы.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина отказывается от переговоров и выдвигает нереалистичные и неадекватные условия.

При этом в октябре Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России. По его словам, Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.

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