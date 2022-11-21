Макрон провёл срочный телефонный разговор с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провёл срочный телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

«У меня сегодня был срочный телефонный разговор с Зеленским», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, он, в частности, обсудил с украинским президентом ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что экспертам МАГАТЭ предоставили сведения, что 19—20 ноября боевики ВСУ вели огонь по Запорожской АЭС из населённого пункта Марганец Днепропетровской области.