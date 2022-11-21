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«Росэнергоатом» заявил о предоставлении МАГАТЭ сведений об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ

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Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что экспертам МАГАТЭ предоставили сведения, что 19—20 ноября боевики ВСУ вели огонь по Запорожской АЭС из населённого пункта Марганец Днепропетровской области.
«Росэнергоатом» заявил о предоставлении МАГАТЭ сведений об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ
  • AP
  • © Leo Correa

Он также отметил, что представителям МАГАТЭ был предоставлен высококвалифицированный эксперт по баллистике, который «им на пальцах объяснил, обоснованно, доказательно» указал локацию «источника нанесения ударов».

«Локация источника нанесения ударов расположена в Марганце.... Все исчерпывающие с нашей стороны и демонстрации, и пояснения, и ответы на вопросы, и даже вот этого эксперта они получили», — цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал МАГАТЭ использовать своё влияние для прекращения обстрелов ЗАЭС со стороны украинских военных.

20 ноября Карчаа сообщил, что украинские военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС.

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