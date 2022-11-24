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СК России: не менее 25 стран участвуют в поставках оружия на Украину

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В поставках оружия на Украину задействовано по меньшей мере 25 государств, 21 из которых — члены НАТО, заявили в Следственном комитете России.
СК России: не менее 25 стран участвуют в поставках оружия на Украину
  • РИА Новости

«В ходе следствия продолжается фиксация фактов поставок Украине вооружения странами Запада. В указанном процессе задействовано не менее 25 государств, из них 21 — член НАТО», — говорится в заявлении.

В поставках фигурируют различные крупнокалиберные боеприпасы, гаубицы и снаряды к ним, гранатомёты, беспилотники, вертолёты, танки, ПТУР NLAW, ракетные комплексы Javelin и прочая техника.

Ранее газета The New York Times сообщала, что запущенная ВСУ американская ракета HARM поразила жилой дом в Краматорске. Удар произошёл 26 сентября около 18:00.

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