СК России: не менее 25 стран участвуют в поставках оружия на Украину
- РИА Новости
«В ходе следствия продолжается фиксация фактов поставок Украине вооружения странами Запада. В указанном процессе задействовано не менее 25 государств, из них 21 — член НАТО», — говорится в заявлении.
В поставках фигурируют различные крупнокалиберные боеприпасы, гаубицы и снаряды к ним, гранатомёты, беспилотники, вертолёты, танки, ПТУР NLAW, ракетные комплексы Javelin и прочая техника.
Ранее газета The New York Times сообщала, что запущенная ВСУ американская ракета HARM поразила жилой дом в Краматорске. Удар произошёл 26 сентября около 18:00.