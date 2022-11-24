NYT: запущенная ВСУ американская ракета HARM поразила жилой дом в Краматорске

Американская противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM, выпущенная украинскими военными, сбилась с курса и попала в жилой дом в контролируемом Киевом Краматорске (ДНР). Инцидент произошёл в сентябре, в результате пострадали три человека, сообщает газета The New York Times.

«В конце сентября ракета воздушного базирования AGM-88B, созданная для уничтожения радаров противника, по-видимому, не попала в цель и поразила жилой дом в Краматорске», — пишет издание.

Удар ракетой, которая запускается с самолёта по наземным целям, произошёл 26 сентября около 18:00 в Краматорске, пишет автор статьи Джон Исмэй со ссылкой на местных жителей.

«Пентагон уже давно использует стареющие запасы оборудования для снабжения Киева, иногда оставляя украинским войскам изношенную технику», — говорится в материале.

Так, неназванный американский офицер рассказал, что AGM-88B, поразившая жилой дом, «почти наверняка поступила из старых избыточных запасов».

Источник РИА Новости сообщал, что ракеты HARM продемонстрировали нулевую эффективность на Украине, большая их часть сбита в воздухе по причине их низкой скорости, которая составляет 600 м/с. Такая скорость не представляет трудностей для современных российских комплексов ПВО, заявил собеседник агентства.

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