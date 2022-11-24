Узнать больше

NYT: запущенная ВСУ американская ракета HARM поразила жилой дом в Краматорске

Короткая ссылка
Американская противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM, выпущенная украинскими военными, сбилась с курса и попала в жилой дом в контролируемом Киевом Краматорске (ДНР). Инцидент произошёл в сентябре, в результате пострадали три человека, сообщает газета The New York Times.
NYT: запущенная ВСУ американская ракета HARM поразила жилой дом в Краматорске
  • AFP
  • © ERIK KENNEY / US NAVY

«В конце сентября ракета воздушного базирования AGM-88B, созданная для уничтожения радаров противника, по-видимому, не попала в цель и поразила жилой дом в Краматорске», — пишет издание.

Удар ракетой, которая запускается с самолёта по наземным целям, произошёл 26 сентября около 18:00 в Краматорске, пишет автор статьи Джон Исмэй со ссылкой на местных жителей.

«Пентагон уже давно использует стареющие запасы оборудования для снабжения Киева, иногда оставляя украинским войскам изношенную технику», — говорится в материале.

Так, неназванный американский офицер рассказал, что AGM-88B, поразившая жилой дом, «почти наверняка поступила из старых избыточных запасов».

Источник РИА Новости сообщал, что ракеты HARM продемонстрировали нулевую эффективность на Украине, большая их часть сбита в воздухе по причине их низкой скорости, которая составляет 600 м/с. Такая скорость не представляет трудностей для современных российских комплексов ПВО, заявил собеседник агентства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что Запад отправляет на Украину «хлам».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить