Песков напомнил, что Макрон не осуждает удары ВСУ по гражданским объектам Донбасса
- РИА Новости
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«Мы готовы воспринимать такие заявления только в том случае, если аналогичные заявления осуждают удары украинской артиллерии по гражданским объектам и по жилым помещениям в Донбассе, которые проходили с 2014 года. Ни одного осуждения руководства Франции мы не слышали», — сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать высказывание Макрона.
Эммануэль Макрон ранее сообщил о планах переговорить в ближайшее время с Владимиром Путиным.
В Кремле при этом заявили, что пока никаких согласованных телефонных разговоров с президентом Франции нет.
23 ноября армия России нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В результате нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники.
Как отмечал российский постпред при ООН Василий Небензя, Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки Киеву западного оружия и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией.
Одной из целей СВО является подрыв боеспособности украинской армии, эта задача будет решаться военными методами, добавил он.