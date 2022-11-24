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Песков напомнил, что Макрон не осуждает удары ВСУ по гражданским объектам Донбасса

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Россия не услышала от Франции ни одного осуждения обстрелов украинской армией гражданских объектов в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова французского главы государства Эммануэля Макрона, который выразил недовольство массированным ударом армии России по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.
Песков напомнил, что Макрон не осуждает удары ВСУ по гражданским объектам Донбасса
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Мы готовы воспринимать такие заявления только в том случае, если аналогичные заявления осуждают удары украинской артиллерии по гражданским объектам и по жилым помещениям в Донбассе, которые проходили с 2014 года. Ни одного осуждения руководства Франции мы не слышали», — сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать высказывание Макрона.

Эммануэль Макрон ранее сообщил о планах переговорить в ближайшее время с Владимиром Путиным.

В Кремле при этом заявили, что пока никаких согласованных телефонных разговоров с президентом Франции нет.

23 ноября армия России нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В результате нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники.

Как отмечал российский постпред при ООН Василий Небензя, Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки Киеву западного оружия и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией.

Одной из целей СВО является подрыв боеспособности украинской армии, эта задача будет решаться военными методами, добавил он.

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