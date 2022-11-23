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Макрон анонсировал переговоры с Путиным в ближайшее время

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах переговорить в ближайшее время с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает AFP.
Макрон анонсировал переговоры с Путиным в ближайшее время
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«Я ожидаю прямого контакта с ним в ближайшие дни по вопросам гражданской атомной энергетики, в первую очередь по Запорожской АЭС», — приводит заявление РИА Новости.

Уточняется, что переговоры государственных лидеров состоятся после диалога Макрона с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

21 ноября Макрон сообщил, что провёл срочный телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Французский лидер выразил надежду, что Киев вернётся за стол переговоров с Москвой. По его словам, в урегулировании могут принять участие международное сообщество, пять постоянных членов Совбеза ООН и страны Европы.

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