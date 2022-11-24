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На Украине прогнозируют уменьшение дефицита электричества к концу дня

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Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» ожидает, что к вечеру 24 ноября удастся снизить дефицит электричества в энергосистеме страны.
На Украине прогнозируют уменьшение дефицита электричества к концу дня
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff J Mitchell

«Вечером 24 ноября диспетчерский центр «Укрэнерго» прогнозирует уменьшение дефицита в системе. Впрочем, дефицит в энергосистеме будет всё равно оставаться. Для того чтобы удержать её стабильную работу в таких условиях, «Укрэнерго» продолжает применять графики ограничения потребления», — цитирует ТАСС компанию.

23 ноября три действующие на Украине атомные электростанции оказались отключены от энергосистемы страны. Южно-Украинская и Ровненская АЭС находились в режиме аварийной остановки, а Хмельницкая АЭС была отключена.

Это произошло после сообщений о воздушной тревоге в ряде регионов Украины, где потом произошли взрывы.

Во всех регионах страны были введены аварийные отключения электроэнергии.

Вышки сотовой связи из-за отключений электроэнергии перешли на работу от генераторов, а «Украинские железные дороги» сообщили о задержке 22 рейсов компании более чем на час.

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