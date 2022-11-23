Минцифры Украины: вышки сотовой связи в стране перешли на работу от генераторов
- РИА Новости
«Вышки связи и операторы фиксированной связи по возможности перешли на генераторы», — написал он в Telegram.
Фёдоров рассказал, что операторы работающих вышек перегружены.
Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что в среду, 23 ноября, все расположенные на территории страны АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены.
Во всех регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии.