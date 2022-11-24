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МИД России: происходящее на Украине является ширмой для финансовых махинаций Белого дома

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Происходящее на Украине является ширмой для финансовых махинаций администрации США, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, это скрытая от глаз общественности сторона конфликта.

«Дело в том, что всё, что происходит, — это ещё и ширма для финансовых махинаций Белого дома. Чтобы ещё сильнее втянуть НАТО в конфликт, чтобы ещё больше денег и возможностей выделялось и поставлялось, режим Зеленского сознательно идёт на опасные провокации», — сказала дипломат во время брифинга.

Как стало известно ранее, в США республиканцы проведут расследование, участвовала ли семья президента США Джо Байдена в международных бизнес-схемах и является ли деятельность президента угрозой для национальной безопасности.

Также Республиканская партия представила в палате представителей конгресса США законопроект об аудите средств, которые идут на оказание помощи Украине.

Кроме того, конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси заявил, что Соединённым Штатам необходимо начать тщательную проверку по поводу того, куда Киев потратил $60 млрд, уже направленных Вашингтоном.

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