В Хмельницкой области Украины предупредили о возможном массовом отключении света

В Хмельницкой области Украины возможны массовые отключения электроэнергии, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.

«Ориентировочно с 10:00 (11:00 мск) произойдёт введение всех графиков отключений. То есть возможно массовое отключение электроэнергии. По возможности зарядите свои гаджеты! Используйте электроэнергию экономно», — написал он в Telegram.

23 ноября три действующие на Украине атомные электростанции оказались отключены от энергосистемы страны, Южно-Украинская и Ровненская АЭС находились в режиме аварийной остановки, а Хмельницкая АЭС была отключена.

Это произошло после сообщений о воздушной тревоге в ряде регионов Украины, где потом произошли взрывы.

Во всех регионах страны были введены аварийные отключения электроэнергии.

Также вышки сотовой связи из-за отключений электроэнергии перешли на работу от генераторов, а «Украинские железные дороги» сообщили о задержке 22 рейсов компании более чем на час.