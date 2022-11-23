Власти Белоруссии заявили о готовности Минска поставлять технику в Сирию

Белоруссия готова поставлять технику в Сирию и развивать промышленную кооперацию в сфере машиностроения, заявил премьер республики Роман Головченко.

«Есть серьёзные перспективы наращивания поставок белорусской техники в Сирию», — цитирует его РИА Новости.

Головченко рассказал, что у Минска и Дамаска есть потенциал для расширения промышленной кооперации, использования мощностей сирийских предприятий для совместного производства востребованной продукции машиностроения.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.

В Центральном командовании (CENTCOM) Вооружённых сил США заявили, что Вашингтон выступает против любых военных действий, ведущих к дестабилизации ситуации в Сирии.