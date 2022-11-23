Вице-премьер Спыну: электроснабжение восстановлено почти во всех районах Молдавии

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что электроэнергию в стране вновь подключили для более чем 90% потребителей.

«На данный момент к электричеству подключены все потребители распределительной сети RED Nord (северные районы. — RT) и более 90% потребителей распределительной сети Premier Energy Distribution (центр и юг. — RT)», — написал он в Telegram.

Спыну добавил, что восстановление электроснабжения для остальных потребителей ожидается в ближайшие несколько часов.

Ранее Спыну заявил, что некоторые населённые пункты страны, включая Кишинёв, оказались обесточены.

Все сотрудники полиции Молдавии были мобилизованы для поддержания общественного порядка в связи с массовыми отключениями электроэнергии.

По словам президента республики Майи Санду, все государственные учреждения Молдавии работали для возобновления подачи электроэнергии.