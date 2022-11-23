Песков: специальных поручений для поиска виновных в расстреле российских военных не нужно
- РИА Новости
«Здесь не нужны никакие поручения, все наши компетентные органы прекрасно осознают необходимость поиска виновных в этом преступлении и предания их суду», — заявил Песков.
Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Российская сторона потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных и провести тщательное расследование инцидента.
В посольстве России в Соединённых Штатах заявили, что власти США, покрывая преступления Киева, способствуют укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине.