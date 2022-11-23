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Глава «Молдовагаза» Чебан объяснил оседание предназначенного для Молдавии газа на Украине

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Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан объяснил оседание предназначенного для Молдавии российского газа на Украине тем, что спрос на него в республике снизился в начале ноября на фоне тёплой погоды.
Глава «Молдовагаза» Чебан объяснил оседание предназначенного для Молдавии газа на Украине
  • AP

Чебан рассказал, что в начале ноября разница между номинированным и замеренным объёмом газа была связана с тёплой погодой и более поздним началом отопительного сезона. 

«Молдовагаз» не имел возможности сдать на хранение невостребованный в первой половине ноября потребителями страны объём газа, а отказаться от него в условиях ограниченных поставок газа от «Газпрома» в пропорции 51% от объёма, предусмотренного контрактом, означало бы создать невосполнимый дефицит для второй половины ноября, и определённая часть газа временно осталась в сетях оператора передающих сетей Украины», — заявил он в своём Telegram.

По его словам, украинские операторы всегда обеспечивали передачу «Молдовагазу» нужных объёмов газа. 

Ранее «Газпром» сообщил, что зафиксировал оседание на Украине газа, предназначенного для поставок по контракту с «Молдовагазом».

При этом оператор ГТС Украины отверг заявления, что часть газа, который «Газпром» поставляет в Молдавию транзитом через Украину, остаётся на украинской территории.

Позже вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что те объёмы газа, которые остаются на территории Украины, являются молдавскими резервами.

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