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В СФ осудили внесение в Раду проекта о запрете на Украине РПЦ и подчинённых ей организаций

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Ангелина Шурпина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал внесение в Верховную раду проекта о запрете на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, входящих в её состав.
В СФ осудили внесение в Раду проекта о запрете на Украине РПЦ и подчинённых ей организаций
  • РИА Новости

По словам сенатора, Киев продолжает борьбу с прошлым. 

Кроме того, как напомнил парламентарий, на Украине нет Русской православной церкви, а существует Украинская православная церковь.

«А что касается тех храмов, которые находятся на территориях, подконтрольных России, — у нас свобода вероисповедания, которая обеспечивается в полной мере», — заявил Цеков.

Также, по его словам, всё, что сформировало Украину как государство, причём успешное государство во времена СССР, разрушается нынешними властями, которые «никак не могут остановиться».

Ранее в Верховную раду внесли проект о запрете на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, входящих в её состав.

В мае Украинская православная церковь приняла решение о своей полной самостоятельности и независимости.

До этого в Верховной раде предложили ввести санкции в отношении представителей Русской православной церкви (РПЦ), в том числе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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