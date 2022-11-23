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В Раду внесли проект о запрете на Украине РПЦ и подчинённых ей организаций

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В Верховную раду внесли проект о запрете на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, входящих в её состав.
В Раду внесли проект о запрете на Украине РПЦ и подчинённых ей организаций
  • РИА Новости

Об этом в своих соцсетях заявила депутат Рады Ирина Фриз. 

«Зарегистрировали проект закона, цель которого — запрет деятельности Русской православной церкви на территории Украины», — написала Фриз.

Проект предусматривает в том числе запрет религиозных организаций и учреждений, которые входят в состав Русской православной церкви либо признают в любой форме подчинённость РПЦ в канонических, организационных и иных вопросах.

Ранее Украинская православная церковь приняла решение о своей полной самостоятельности и независимости.

в Верховной раде предложили ввести санкции в отношении представителей Русской православной церкви (РПЦ), в том числе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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