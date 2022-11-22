Спикер Народного совета ДНР: Европа закрывает глаза на агрессию ВСУ в Донбассе

Европа закрывает глаза на агрессию ВСУ в Донбассе, заявил спикер Народного совета ДНР Владимир Бидёвка.

«Европа брезгливо закрывает глаза на действия Украины, но молча одобряет её методы, то и дело подбрасывая дров в костёр нацистской животной ненависти», — написал Бидёвка в Telegram.

По его словам, поощрение нацизма на Украине должно нести совершенно конкретные юридические последствия.

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Российская сторона потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных и провести тщательное расследование инцидента.

Газета The New York Times проанализировала видео с казнью российских военнопленных в Макеевке и пришла к выводу, что бойцы ВСУ могут быть виновны в военном преступлении.