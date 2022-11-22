«Укрэнерго»: на Украине почти не осталось неповреждённых тепловых и гидроэлектростанций

На Украине почти не осталось неповреждённых тепловых и гидроэлектростанций. Об этом заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«У нас практически не осталось на Украине неповреждённых тепловых и гидроэлектростанций», — сказал он во время брифинга, его слова приводит РИА Новости.

По словам Кудрицкого, практически вся тепловая и гидрогенерация, если говорить «про большие электростанции», повреждена.

Также в стране практически не осталось неповреждённых узловых подстанций «Укрэнерго», добавил он.

Ранее гендиректор частной энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко призвал украинских граждан уехать из страны, чтобы снизить нагрузки на энергосистему.

Также президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей к экономному потреблению электроэнергии.

По его оценкам, системный ущерб энергетике страны значительный.

В частности, власти Киева готовятся в том числе к полному отключению электроэнергии.