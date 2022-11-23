СЕ намерен организовать онлайн-курсы для грузинских чиновников

Совет Европы планирует запустить онлайн-курсы для представителей местных органов власти в Грузии. Для этой цели СЕ объявил тендер среди IT-специалистов, которые окажут техническую помощь в разработке соответствующего контента. Как отмечается в документе, с которым ознакомился RT, тендер реализуется в рамках проекта «Укрепление партисипативной демократии и прав человека на местном уровне в Грузии».

Как отмечается в документе, этот проект СЕ в Грузии нацелен на повышение защиты прав человека и «демократического участия общественности» в принятии решений на местном уровне. Его общий бюджет на 2020—2023 годы составляет €900 тыс.

«Для содействия в реализации проекта Совет Европы ищет не более трёх подрядчиков с опытом в сфере IT-поддержки и веб-разработки и (или) адаптации онлайн-курсов для местных органов власти», — сообщили в СЕ.

Подрядчикам предстоит, помимо прочего, разработать и адаптировать технические аспекты онлайн-курсов, а также заняться производством аудио- и видеоматериалов.

По мнению политолога Руслана Бальбека, подобные проекты являются инструментами по продвижению «идеалов» Запада.

«В данном случае массированной идеологической обработке подвергаются центры принятия решений на местном уровне. Таким образом, западные институции обеспечивают своё влияние в регионе, используя методы бесструктурного управления. В результате руководство регионов вместо отражения воли грузинского народа реализовывает интересы Запада», — прокомментировал он в разговоре с RT.

Ранее стало известно о программе СЕ по вовлечению школьников Грузии в «демократические процессы». Этот проект включает разработку методологических указаний для школ и сотрудничество с национальными органами образования страны.