Политолог назвал желанием воздействовать на детей новую программу СЕ в Грузии
- РИА Новости
«Здесь желание заранее воздействовать на детей. То есть внушить свои взгляды так, как это было бы выгодно Западу», — считает политолог.
По его словам, люди в Грузии, безусловно, «обладают своим собственным менталитетом, мнением и пониманием различных процессов, которые проходят в мире».
«Желание найти тех людей, которые будут воспитывать детей не в духе исторических традиций и обычаев, не в духе добрососедства, а в духе европейского «универсализма». Я думаю, такая цель», — заключил он.
Ранее стало известно, что СЕ планирует обучить школьников Грузии «демократическим процессам».
Эта программа направлена на расширение участия молодёжи в общественно-политической жизни страны.