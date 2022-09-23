Политолог назвал желанием воздействовать на детей новую программу СЕ в Грузии

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление Совета Европы о поиске специалистов, которые окажут консультационные услуги в рамках проекта по вовлечению грузинских школьников в «демократические процессы».

«Здесь желание заранее воздействовать на детей. То есть внушить свои взгляды так, как это было бы выгодно Западу», — считает политолог.

По его словам, люди в Грузии, безусловно, «обладают своим собственным менталитетом, мнением и пониманием различных процессов, которые проходят в мире».

«Желание найти тех людей, которые будут воспитывать детей не в духе исторических традиций и обычаев, не в духе добрососедства, а в духе европейского «универсализма». Я думаю, такая цель», — заключил он.

Ранее стало известно, что СЕ планирует обучить школьников Грузии «демократическим процессам».

Эта программа направлена на расширение участия молодёжи в общественно-политической жизни страны.