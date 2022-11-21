В МАГАТЭ рассказали о состоянии шести блоков ЗАЭС после обстрелов боевиков ВСУ

Группа экспертов МАГАТЭ рассказала о состоянии шести блоков Запорожской АЭС после обстрелов со стороны боевиков ВСУ.

«Группа сообщила, что состояние шести реакторных блоков стабильное, подтверждена целостность отработавшего топлива, свежего топлива и низко-, средне- и высокоактивных отходов в соответствующих хранилищах», — цитирует заявление агентство РИА Новости.

20 ноября советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС.

Повреждения получили стратегические объекты.

После этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси потребовал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС, «кто бы ни стоял за этим».

Президент России Владимир Путин отмечал, что руководство МАГАТЭ находится под давлением США и европейских стран, поэтому не может прямо сказать, что обстрелы района станции идут с украинской стороны.