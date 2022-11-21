Лукашенко заявил, что ситуация с падением ракеты в Польше похожа на «договорняк»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к ситуации с падением ракеты в Польше много вопросов, она похожа на «договорняк».

«Ах, упало что-то на территорию Польши. Но никто не задаётся элементарным вопросом: чего же эта бешеная ракета, пущенная украинскими военными… так развернулась и пошла в обратную сторону (на запад. — RT)?» — приводит РИА Новости его слова.

Лукашенко добавил, что украинские военные стреляли на восток, так как именно оттуда летят российские ракеты.

«Пусть профессионалы ответят. Так же не бывает. Таких случайностей не бывает», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что во время пуска украинской ракеты С-300 в воздухе не было российских снарядов.

«По каким объектам они били? Молчат — и американцы молчат. Они же понимают, что и мы контролируем эту территорию, кое-что видим... Я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда», — подытожил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время есть высокая вероятность, отметил он, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.