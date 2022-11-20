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На Украине объявили о «добровольной эвакуации» из подконтрольной части Херсонской области

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила о начале «добровольной эвакуации» из подконтрольной Киеву части Херсонской области.

«Добровольная эвакуация из деоккупированных территорий юга Украины уже начинается, а государство берёт на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом», — цитирует РИА Новости Верещук со ссылкой на издание «Укринформ».

По её словам, каждый желающий может отправиться в более безопасные регионы страны за счёт государства.

Ранее директор департамента муниципальной безопасности киевской горадминистрации Роман Ткачук сообщил, что причины для эвакуации жителей столицы на данный момент отсутствуют, а также назвал ситуацию в городе контролируемой.

В октябре глава областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что эвакуировать жителей Киевской области на фоне проблем в энергетике пока не планируется.

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