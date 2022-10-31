В Киевской области пока не планируют эвакуацию населения из-за проблем в энергетике
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«Никаких эвакуационных мероприятий на территории Киевской области не происходит и в ближайшее время не планируется. Ситуация с энергетикой сложная, однако под контролем. Все работают на своих местах. Электроэнергия в области уже начала восстанавливаться», — цитирует его РИА Новости.
31 октября в офисе президента Украины заявили, что из-за взрывов на объектах критической инфраструктуры в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.
В тот же день украинские СМИ сообщили о перебоях с мобильной связью в Киеве и Киевской области.
Исполнительный директор группы компаний ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил об отсутствии запаса оборудования для восстановления энергосистемы Украины.