Узнать больше

Власти Киева сообщили об отсутствии причин для эвакуации жителей города

Короткая ссылка
Директор департамента муниципальной безопасности киевской горадминистрации Роман Ткачук сообщил, что причины для эвакуации жителей столицы на данный момент отсутствуют, а также назвал ситуацию в городе контролируемой.
Власти Киева сообщили об отсутствии причин для эвакуации жителей города
  • Gettyimages.ru

Ранее газета The New York Times писала, что власти Киева начали планировать эвакуацию около 3 млн человек в случае полного отключения света.

«В столице всё контролируемо, и пока нет причин говорить о чрезвычайной ситуации… Причин для разговоров об эвакуации пока нет», — приводит слова Ткачука РИА Новости.

Тем не менее, добавил он, власти прорабатывают разные планы на случай экстренных ситуаций для избежания хаоса.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что Киев может остаться без света, воды и отопления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить