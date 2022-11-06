Власти Киева сообщили об отсутствии причин для эвакуации жителей города

Директор департамента муниципальной безопасности киевской горадминистрации Роман Ткачук сообщил, что причины для эвакуации жителей столицы на данный момент отсутствуют, а также назвал ситуацию в городе контролируемой.

Ранее газета The New York Times писала, что власти Киева начали планировать эвакуацию около 3 млн человек в случае полного отключения света.

«В столице всё контролируемо, и пока нет причин говорить о чрезвычайной ситуации… Причин для разговоров об эвакуации пока нет», — приводит слова Ткачука РИА Новости.

Тем не менее, добавил он, власти прорабатывают разные планы на случай экстренных ситуаций для избежания хаоса.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что Киев может остаться без света, воды и отопления.