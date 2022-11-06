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NYT: в Киеве планируют эвакуацию около 3 млн человек в случае полного отключения света

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В Киеве заявляют, что начали планировать эвакуацию около 3 млн человек в случае полного отключения света, сообщает газета The New York Times.

«Официальные лица в столице Украины говорят, что они начали планировать некогда немыслимую возможность: полное отключение электроэнергии, которое потребует эвакуации около 3 млн жителей города», — говорится в материале.

Отмечается, что с целью недопущения полного сбоя в электросети национальная энергетическая компания Украины заявила, что продолжит вводить веерные отключения электроэнергии в семи регионах.

Согласно данным издания, киевские чиновники будут уведомлены за 12 часов до выхода системы из строя.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что Киев может остаться без света, воды и отопления.

До этого украинские СМИ сообщили о веерном отключении электроэнергии в нескольких регионах.

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