Кличко заявил, что Киев может остаться без света, воды и отопления
«Мы делаем всё, чтобы этого не произошло, но наши враги делают всё для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды», — приводит слова Кличко издание «СТРАНА.ua».
Он отметил, что в Киеве создан запас топлива, генераторов, еды и воды.
Также в украинской столице размещены пункты обогрева.
4 ноября Кличко сообщил в своём Telegram, что 450 тыс. квартир в городе остаются без света.
До этого украинские СМИ сообщили о веерном отключении электроэнергии в нескольких регионах.