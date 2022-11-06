Кличко заявил, что Киев может остаться без света, воды и отопления

Киев может остаться без света, воды и отопления, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Мы делаем всё, чтобы этого не произошло, но наши враги делают всё для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды», — приводит слова Кличко издание «СТРАНА.ua».

Он отметил, что в Киеве создан запас топлива, генераторов, еды и воды.

Также в украинской столице размещены пункты обогрева.

4 ноября Кличко сообщил в своём Telegram, что 450 тыс. квартир в городе остаются без света.

До этого украинские СМИ сообщили о веерном отключении электроэнергии в нескольких регионах.