Узнать больше

Кличко заявил, что Киев может остаться без света, воды и отопления

Короткая ссылка
Киев может остаться без света, воды и отопления, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Мы делаем всё, чтобы этого не произошло, но наши враги делают всё для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды», — приводит слова Кличко издание «СТРАНА.ua».

Он отметил, что в Киеве создан запас топлива, генераторов, еды и воды.

Также в украинской столице размещены пункты обогрева.

4 ноября Кличко сообщил в своём Telegram, что 450 тыс. квартир в городе остаются без света.

До этого украинские СМИ сообщили о веерном отключении электроэнергии в нескольких регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить