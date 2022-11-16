Зеленский отказался проводить массовую эвакуацию жителей из городов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сознательно отказался проводить эвакуацию жителей из украинских городов.

Он отметил, что ему предлагали провести «большую глобальную эвакуацию».

«А кто будет тогда защищать? Вы считаете, что это должны делать только люди с автоматами, что у них нет жён и детей? У них есть и родители, и семьи», — приводит ТАСС слова Зеленского во время телемарафона.

Украинский лидер не считает, что таким образом использует людей как живой щит.

Ранее директор департамента муниципальной безопасности киевской горадминистрации Роман Ткачук сообщил, что причины для эвакуации жителей столицы на данный момент отсутствуют, а также назвал ситуацию в городе контролируемой.

В октябре глава областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что эвакуировать жителей Киевской области на фоне проблем в энергетике пока не планируется.