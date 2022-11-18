Мэр Львова предупредил горожан, что электричества и тепла может не быть до двух недель
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«Мы можем с вами оказаться в ситуации, когда света и тепла может не быть не один или два дня, а неделю или две недели. К этому нужно готовиться», — сказал он.
Садовой призвал жителей закупиться буржуйками и генераторами.
Ранее стало известно, что власти Киева готовятся в том числе к полному отключению электроэнергии.
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с исполнительным вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.