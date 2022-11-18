Мэр Львова предупредил горожан, что электричества и тепла может не быть до двух недель

Мэр Львова Андрей Садовой предупредил горожан о том, что город может оказаться в ситуации, когда неделями будет отсутствовать электричество и отопление.

«Мы можем с вами оказаться в ситуации, когда света и тепла может не быть не один или два дня, а неделю или две недели. К этому нужно готовиться», — сказал он.

Садовой призвал жителей закупиться буржуйками и генераторами.

Ранее стало известно, что власти Киева готовятся в том числе к полному отключению электроэнергии.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с исполнительным вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.