Главком ВСУ Залужный: украинские военные «не примут никаких переговоров» с Россией

Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что провёл телефонные переговоры с главой комитета начальников штабов ВС США Марком Милли и заявил ему, что украинские военные «не примут никаких переговоров» с Россией.

«Пообщался по телефону с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли», — заявил Залужный.

По его словам, «украинские военные не примут никаких переговоров, договорённостей или компромиссных решений».

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее призвал направить все дипломатические усилия для проведения переговоров по ситуации на Украине.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия открыта к диалогу по ситуации на Украине без предварительных условий.