Замглавы МИД Грушко: Россия не приемлет предварительных условий по Украине

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Россия не приемлет предварительных условий для начала переговоров по Украине, в том числе о необходимости вывода российских войск.

«Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и западные страны в ходе Восточноазиатского саммита в Камбодже заняли абсолютно неприемлемую позицию по ситуации вокруг Украины, поэтому на встрече не было принято коллективных решений.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал направить все дипломатические усилия для проведения переговоров по ситуации на Украине.