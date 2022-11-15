Узнать больше

МВД Белоруссии: меры безопасности усилены в 14 районах на границе с Украиной

Короткая ссылка
В 14 районах Белоруссии вблизи границы с Украиной усилены меры безопасности, заявил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков.

«Мы усилили меры безопасности как в территориальных органах внутренних дел, так и в целом на территории 14 районов Брестской и Гомельской областей», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Беларусь 1».

Кубраков пояснил, что в этих районах работают дополнительные спецподразделения, наряды милиции особого назначения.

Ранее погранкомитет Белоруссии сообщил о провокации украинских военных с использованием бронетранспортёра на границе.

Замглавы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко заявил, что Украина выстроила около 3 км железобетонного забора на границе с Белоруссией в Волынской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить