МВД Белоруссии: меры безопасности усилены в 14 районах на границе с Украиной
«Мы усилили меры безопасности как в территориальных органах внутренних дел, так и в целом на территории 14 районов Брестской и Гомельской областей», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Беларусь 1».
Кубраков пояснил, что в этих районах работают дополнительные спецподразделения, наряды милиции особого назначения.
Ранее погранкомитет Белоруссии сообщил о провокации украинских военных с использованием бронетранспортёра на границе.
Замглавы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко заявил, что Украина выстроила около 3 км железобетонного забора на границе с Белоруссией в Волынской области.