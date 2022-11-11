На Украине сообщили о строительстве железобетонного забора на границе с Белоруссией

Украина выстроила около 3 км железобетонного забора на границе с Белоруссией в Волынской области, заявил замглавы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко.

«Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой — это инженерные заграждения, которые строят на Волыни. Таким образом уже обустроено около 3 км границы, работы продолжаются», — написал он в своём Telegram-канале.

Подробностей строительства Тимошенко приводить не стал, однако отметил, что работы ведутся также в Житомирской и Ровненской областях.

Кроме того, по словам политика, обустройство границы ведётся в граничащих с территорией России регионах.

Ранее стало известно, что Украина потратила на обустройство границы с Россией в соответствии с проектом экс-премьера Арсения Яценюка «Стена» более $86 млн.

В июле власти Польши завершили строительство заграждения на границе с Белоруссией. Длина стены составила 186 км, высота — 5,5 м.