На Украине сообщили о строительстве железобетонного забора на границе с Белоруссией
- РИА Новости
«Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой — это инженерные заграждения, которые строят на Волыни. Таким образом уже обустроено около 3 км границы, работы продолжаются», — написал он в своём Telegram-канале.
Подробностей строительства Тимошенко приводить не стал, однако отметил, что работы ведутся также в Житомирской и Ровненской областях.
Кроме того, по словам политика, обустройство границы ведётся в граничащих с территорией России регионах.
Ранее стало известно, что Украина потратила на обустройство границы с Россией в соответствии с проектом экс-премьера Арсения Яценюка «Стена» более $86 млн.
В июле власти Польши завершили строительство заграждения на границе с Белоруссией. Длина стены составила 186 км, высота — 5,5 м.