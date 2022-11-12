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Белорусский погранкомитет: Украина продолжает минировать подступы к границе с Белоруссией

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В Госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии сообщили, что украинские военные продолжают минировать прилегающие к белорусской границе территории.
Белорусский погранкомитет: Украина продолжает минировать подступы к границе с Белоруссией
  • РИА Новости

«Украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Белоруссией», — говорится в заявлении.

Кроме того, отметили в ГПК, Киев разрушает подъездные дороги и объекты инфраструктуры, находящиеся около пунктов пропуска.

По данным комитета, очередной факт минирования территории зафиксирован 9 ноября.

Ранее погранкомитет Белоруссии сообщил о провокации украинских военных с использованием бронетранспортёра на границе.

Замглавы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко заявил, что Украина выстроила около 3 км железобетонного забора на границе с Белоруссией в Волынской области.

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